La congresista Heidy Juárez presentó este lunes su renuncia a la bancada de Alianza para el Progreso (APP), luego de que el partido decidiera expulsarla por hallarla responsable de haber filtrado los audios de conversaciones entre César Acuña, Lady Camones y otros parlamentarios de la misma agrupación.

Durante una conferencia de prensa que dio en el Parlamento, Juárez señaló que tomará acciones legales para descubrir quién filtró el mencionado material y aseveró que “el topo se queda en APP”.

“Solo pido que, por tranquilidad en mi bancada, acepten mi renuncia. Quiero irme tranquila, pero sí voy a hacer acciones legales para descubrir quién es el topo, porque el topo se queda en APP. No soy yo, lo niego rotundamente. El topo que mencionan el señor Valdez y el señor Richard Acuña se queda en APP, así que esas cosas que han pasado van a seguir pasando si es que no se toman medidas”, declaró Heidy Juárez.

La legisladora también consideró que la están utilizando como “chivo expiatorio”, pues consideró que Alianza para el Progreso habría estado buscando un culpable de la grabación y difusión de los audios.

“Yo soy un chivo expiatorio porque han buscado un culpable. La presidenta Lady Camones ha dicho ‘en 48 horas necesito que se señale a alguien y me han señalado a mí’, pero yo no me voy a quedar tranquila, voy a actuar”, manifestó.

Expulsión de APP

Respecto a su expulsión del partido, Heidy Juárez emitió un comunicado en que el cuestiona la decisión que se tomó debido a que, según indicó, no le dieron la oportunidad de brindar sus descargas ni defenderse de las acusaciones.

“Me sorprende ingratamente que se haya tomado dicha decisión sin siquiera haberme comunicado nada previamente, mucho menos se me ha dado la posibilidad de ejercer mi legitimo derecho a hacer mis descargos, más aún cuando públicamente he señalado que me someto a cualquier investigación que considere pertinente el partido”, se lee en el pronunciamiento.

Seguidamente, ella volvió a negar ser quien habría filtrado el material protagonizado por César Acuña y Lady Camones, tal y como señalan desde APP.

“Rechazo rotundamente la responsabilidad en la grabación y filtración del audio de la reunión del grupo parlamentario de Alianza para el Progreso con autoridades partidarias”, dijo.

A toda la opinión pública mi pronunciamiento ante las injustas acusaciones pic.twitter.com/p333r7XXYD — Heidy Juárez (@heidyjuarezc) September 5, 2022

VIDEO RECOMENDADO

Declaraciones de Lady Camones