El congresista Hitler Saavedra (Somos Perú) se refirió la vacunación contra el Covid-19 que se viene dando en el país, donde muchas de ellas se vencieron pero contarían con una extensión de vida útil de la menos 9 meses, según precisó el Ministerio de Salud y el Colegio Químico Farmacéutico del Perú.

El parlamentario llamó a la reflexión a los ciudadanos y consideró que “estas no se vencerían si la población acudiera a tiempo a vacunarse”, hecho que ha generado que sobren vacunas y surge a raíz de que muchos ciudadanos se inocular a última hora.

“Creo sinceramente que las vacunas no se vencerían si población acudiera a tiempo. Por un lado, se vecen las vacunas porque muchos ciudadanos lo hacen ante el alza de casos que se va conociendo y por temor, no por una cultura preventiva. No estamos para darnos ese lujo, debido a que esas vacunas no son baratas”, manifestó el parlamentario.

Por otro lado, Hitler también consideró que el Ministerio de Salud, que dirige César Vásquez, debe mejorar su comunicación y realizar campañas más efectivas de salud, ya que las que han venido realizando no llegan a toda la población, especialmente la más vulnerable.

“Presupuesto para una buena campaña tiene el Minsa, lo que falta es más voluntad y reflexión sobre errores que se vienen cometiendo sobre comunicación. Contamos con un ministro bueno y con experiencia en el sector, pero necesitamos que se rodee de asesores que sumen a avanzar y no retroceder en salud”, añadió el legislador.