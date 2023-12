El congresista de Fuerza Popular, Juan Carlos Lizarzaburu, se pronunció respecto a los comentarios sexistas en agravio de su colega de bancada, Patricia Juárez, y dijo que ya le pidió disculpas a la parlamentaria.

El legislador reconoció que era su voz y lamentó que se haya filtrado una conversación “privada” entre él, otro congresista y un asesor.

“Sí es mi voz soy yo. Lamento que se haya filtrado, a través de los micrófonos, una conversación privada con un compañero congresista y un asesor, hablando sobre las bondades de la anatomía de las féminas. Con mucho respeto, con mucho cariño a la persona aludida. (Patricia Juárez) ha sido la primera persona en enterarse. Con ella mantengo una excelente relación, la quiero mucho. Es mi amiga”, afirmó Lizarzaburu.

“Es una conversación personal y como todos nosotros, tenemos ojos, vemos”, acotó.

Al mismo tiempo, aprovechó para descartar que sus palabras hacia el físico de Juárez se trate de acoso sexual y pidió a los medios a “quitarle morbo y amarillismo al asunto”. También, puntualizó en que ya conversó con la parlamentaria con quien tiene “una amistad, un profundo respeto” y cariño.

“He visto a través de los medios que se habla de acoso sexual, son cosas que no vienen al caso, no tiene nada que ver. (...) Es una cosa de lo más natural. (...) Hay que quitarle morbo y amarillismo al asunto. Yo ya he conversado con la persona aludida y todo está perfecto. Como lo van a poder apreciar. (...) Me une una amistad, un profundo respeto, un cariño”, dijo para Canal N.

Finalmente, el parlamentario pidió las disculpas del caso e ingreso a la sesión del pleno del Congreso programada para esta tarde.

Lizarzaburu protagonizó bochornoso incidente

Durante la sesión de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso, luego de que el relatos diera cuenta de la votación de la parlamentaria Patria Juárez, el legislador Juan Carlos Lizarzaburu no se percató que tenía el micrófono prendido y se filtró un extracto de su conversación con otras personas.

“Todas se ponen sostenes con relleno y Patty Juárez no es la excepción, tiene unas te... Ya las miré bien, ya”, comentó. Pese a la gravedad de las declaraciones, la sesión semipresencial continuó con total normalidad.

TE PUEDE INTERESAR