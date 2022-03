La congresista Kira Alcarraz (Somos Perú) aseguró que recibió presiones para cambiar su voto a favor del Gabinete Ministerial, presidido por Aníbal Torres, durante la sesión del voto de confianza del último martes.

En diálogo con Exitosa Noticias, la parlamentaria evitó señalar desde qué sector del Legislativo recibió dichas presiones, pero descartó que se trate de integrantes de la bancada de Perú Libre.

“[¿Alguna vez le han propuesto votar por uno u otro camino?] No, pero me han insinuado directamente. (…) Yo dos veces voté en contra del Gabinete Bellido y ahora al Gabinete Torres, la única vez que voté a favor fue por Mirtha Vásquez”, expresó.

“Siempre estamos rodeados de gente que dice que cambie el voto, que [los ministros] van a cambiar, que nos van a recibir [en sus despachos]”, añadió la integrante de Somos Perú.

Alcarraz también manifestó que no se iba a prestar a reunirme con un ministro para evitar las especulaciones de una supuesta negociación y prefirió quedarse en su curul esperando a que empezara la votación final.

“[¿Es la gente de Perú Libre o de dónde?] No ha sido gente de Perú Libre, es gente de los alrededores, que están ahí y mandan indirectas. Te dicen ‘oye, ¿por qué no apoyas?’ y yo dije que ‘no voy a apoyar porque no me representan’”, aseveró.

Finalmente, la legisladora afirmó que votó en contra de otorgar la confianza al gabinete de Aníbal Torres porque, hasta la fecha, el Ejecutivo no ha declarado la emergencia alimentaria, pese a que lo viene solicitando desde el inicio del Gobierno de Pedro Castillo.

“Hay ministros cuestionados en el gabinete. Hay ministros que no trabajan, que no hacen nada. No atienden a los alcaldes, a la población ni a los congresistas”, sentenció Alcarraz.

Como se recuerda, el Gabinete que preside Aníbal Torres obtuvo el voto de confianza del pleno del Congreso de la República. El Consejo de Ministros recibió 64 adhesiones, 58 votos en contra y 2 abstenciones.