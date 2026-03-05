La congresista Kira Alcarraz se manifestó sobre la investigación en curso en la Comisión de Ética del Congreso, indicando que será este organismo el encargado de evaluar los hechos y establecer posibles responsabilidades.

La legisladora sostuvo que el proceso debe seguir su curso y que será la comisión la que determine si existió alguna falta. Asimismo, afirmó que no se ha negado a participar en la investigación.

“Todo lo que pasa en Ética tiene que ser investigado y ahí es donde van a determinar si es culpable o no es culpable”, declaró a la prensa.

Alcarraz rechazó igualmente las acusaciones que la señalan por una supuesta agresión a un trabajador del Servicio de Administración Tributaria (SAT).

“No, no, jamás lo he golpeado. Eso es mentira”, aseguró.

Además, la parlamentaria dijo que las imágenes del incidente deben ser analizadas para esclarecer lo sucedido.

Alcarraz señaló que está dispuesta a colaborar con las investigaciones que se lleven a cabo en el Congreso y afirmó que será la Comisión de Ética la encargada de evaluar el caso y emitir una resolución.

La legisladora añadió que, en su opinión, los congresistas denunciados suelen ser considerados responsables antes de que termine la investigación, por lo que reiteró que aguardará el desenlace del proceso.