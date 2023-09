El congresista por Perú Libre, Paul Gutiérrez, causó polémica al revelar que hace años (2009) procedió legalmente para quitar la pensión a su hija porque no le agradaba el nombre que le puso su madre.

Estas declaraciones se dan luego que el legislador, en julio pasado, presentó un proyecto de ley para incorporar la exoneración automática de alimentos.

“No es que no haya querido pagar la manutención (cuando su hija tenía 11 años). Aquella vez, con su mamá le pusimos un nombre. Yo le puse Ruth y su mamá, Linethe. Ella se llamaba Ruth Linethe (no Linethe Ángela). A mí me sorprendió el cambio de nombre que le hicieron cuando fui a cumplir con mis obligaciones”, dijo el parlamentario al programa de Juliana Oxenford.

“Lamentablemente, eso fue una motivación que me hizo proceder de esa manera, lo cual fue un error de mi parte (...) yo siempre he cumplido con las obligaciones con mi hija y una vez que tuve la oportunidad de ser trabajador del Estado, lamentablemente, la relación con la mamá no era la mejor. No era justo (que la mamá) cambie el nombre, por lo menos, sin comunicarme para cambiarlo, le digo, fue un error”, agregó Paul Gutiérrez.

De esa manera, Gutierrez aceptó que el antecedente para entablar tres demandas fallidas fue un disgusto ante el nombre que tenía su hija, De lado, anunció que evalúa retirar su proyecto de ley.

Esto último para modificar las causales de exoneración en el pago de pensiones por alimentos. Se sabe que esta ley propone que el alimentista no sea mayor de 25 años o no evidencie un promedio ponderado no menor a 13 en sus estudios superiores.

Intentos de Paul Gutiérrez

Según registros, en 2009, Gutiérrez hizo el primer intento para suspender la pensión de alimentos para su hija (de 24 años en la actualidad), pero su demanda no tuvo éxito.

La segunda fue en agosto de 2021 y, en enero de 2022, presentó una tercera que ha sido admitida preliminarmente.

