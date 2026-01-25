El congresista Alfredo Pariona Sinche, integrante de la Bancada Socialista, presentó un proyecto de ley para declarar como Patrimonio Cultural de la Nación al edificio de Petroperú S.A., ubicado en el distrito de San Isidro.

La propuesta, registrada como Proyecto de Ley N.° 13810/2025-CR y presentada el jueves 22 de enero a través de la plataforma del Congreso de la República, sostiene que el inmueble constituye un “símbolo del desarrollo y del nacionalismo peruano”.

Bien público inalienable e imprescriptible

El texto legislativo plantea que la actual sede de la petrolera estatal sea considerada un bien de dominio público, con carácter inalienable e imprescriptible. Según el parlamentario, la edificación representa una etapa clave de modernización del país y su diseño arquitectónico, inspirado en una torre de perforación petrolera, refleja la identidad institucional de Petroperú y el impulso del Perú hacia el desarrollo industrial.

Busca excluirlo del plan de ProInversión

En el contexto del plan de reorganización ordenado por el Gobierno para la empresa estatal, la iniciativa también propone que, de aprobarse la norma, la ProInversión no incluya el edificio dentro de su lista de activos.

El proyecto sostiene que, al tratarse de una propiedad pública con valor cultural, su protección legal permitiría además fortalecer fines vinculados a la educación superior pública.

Encargo al Poder Ejecutivo

Como parte de sus disposiciones complementarias finales, el proyecto encarga al Poder Ejecutivo priorizar las acciones necesarias, dentro de sus competencias, para el cumplimiento de la eventual ley.

Ministra de Economía descarta privatización

El debate legislativo se da en paralelo a la controversia generada por el decreto de urgencia que impulsa la reorganización de Petroperú. A mediados de enero, la ministra de Economía y Finanzas, Denisse Miralles, descartó cualquier proceso de privatización de la empresa estatal.

La titular del Ministerio de Economía y Finanzas señaló que la reorganización responde al colapso financiero de la petrolera y que uno de los primeros pasos es la presentación del “Plan de Promoción de Activos”, a cargo de ProInversión.

Asimismo, precisó que el Decreto de Urgencia N.° 010-2025 permite al Estado mantener la propiedad de la empresa y sus activos, pero abre la posibilidad de incorporar capital privado para dotarla de mayor liquidez.