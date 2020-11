Tras la agresión en el rostro que sufrió cuando declaraba en los exteriores del Congreso de la República luego de que el pleno aprobó la moción de vacancia presidencial de Martín Vizcarra, el congresista Ricardo Burga aseguró que denunciará a su agresor.

“Estoy algo golpeado obviamente. A Dios gracias no ha pasado a mayores, tengo un golpe en la cara. Me ha golpeado parece con algo contundente que tenía en la mano. Me ha abierto un poco el pómulo, he sangrado un poco de la nariz, así que estoy recibiendo los primeros auxilios de la atención médica”, contó el parlamentario de Acción Popular en diálogo con ‘América Noticias'.

Ricardo Burga: "Tengo un golpe en la cara y me abrió el pómulo"

Asimismo, el congresista Ricardo Burga declaró que recibió un golpe en el rostro y que en las próximas horas acudirá a un nosocomio para descartar complicaciones en su salud.

“Voy a tener que ir al médico mañana más tarde o al médico legista, porque obviamente voy a tener que hacer una denuncia contra esta agresión”, agregó el parlamentario.

El congresista Burga también señaló que hasta el momento no conoce la identidad del agresor que lo sorprendió con un puñetazo en la cara.

“No sé si es un periodista o si es un estudiante, porque él ha llegado yo lo he visto con micro en la mano. No he hablado con el jefe de seguridad, pero tengo entendido que lo han llevado a este joven a la comisaría detenido”, manifestó Ricardo Burga.

