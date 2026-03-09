En las primeras semanas del gobierno encabezado por José María Balcázar, el registro de ingresos a Palacio de Gobierno muestra un constante movimiento de actores políticos y figuras vinculadas a distintos sectores. Según una investigación de Punto Final, entre los visitantes aparecen congresistas, dirigentes partidarios y personajes relacionados con el entorno del expresidente Pedro Castillo, lo que refleja el nuevo mapa de relaciones que comienza a formarse alrededor del Ejecutivo.

El pasado 6 de marzo, los empresarios José Palomino Manchego y del empresario Marco Antonio Arrunátegui fueron captados ingresando juntos a Palacio. La visita duró una hora y media y quedó registrada oficialmente como una reunión de trabajo.

Palomino Manchego adquirió notoriedad pública en 2022 por haber integrado la defensa legal de Pedro Castillo durante el proceso de vacancia presidencial en el Congreso. Mientras que Arrunátegui es conocido como un empresario vinculado a medios de comunicación que también tuvo participación política al postular a la presidencia en 2001 y más recientemente intentar una candidatura al Senado por el Partido Aprista Peruano.

Sin embargo, cuando fueron consultados tras su salida de Palacio, Arrunátegui sostuvo que no logró reunirse finalmente con el jefe de Estado. En su explicación indicó que había acudido con la intención de concretar una entrevista periodística.

“No he logrado (reunirme) porque (el presidente) estaba con otra reunión. Lo he esperado como dos horas en el Palacio de Gobierno y no se ha reunido conmigo”, afirmó.

La versión entregada por su acompañante fue distinta y apuntó a un motivo relacionado con asuntos universitarios. Durante sus declaraciones, Palomino Manchego sostuvo que el encuentro estaba vinculado a temas presupuestales del sistema universitario.

En su explicación mencionó que la reunión estaba orientada a discutir aspectos estructurales del financiamiento de la educación superior pública.

“Hemos venido para un tema netamente estructural de lo que es el presupuesto de la universidad, de San Marcos y a nivel nacional”, indicó.

Versiones cruzadas sobre la visita

Las dudas se incrementaron cuando se revisó la agenda de otras autoridades que acudieron ese mismo día a Palacio de Gobierno. Entre ellas figuraba la rectora de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Jerí Ramón, quien sostuvo una reunión con el presidente Balcázar en un horario cercano.

Consultas posteriores a la universidad confirmaron que el encuentro entre la rectora y el jefe de Estado sí se realizó. Sin embargo, desde la institución señalaron que ni Palomino Manchego ni Arrunátegui participaron en esa reunión.

Las imágenes registradas en los exteriores del Palacio muestran además que Ramón abandonó el lugar minutos antes que ambos visitantes. Esta secuencia termina por generar dudas sobre la versión que señalaba una supuesta reunión vinculada con la universidad.

Durante el diálogo con la prensa también se abordó el vínculo previo que Palomino tuvo con el expresidente Pedro Castillo. En ese momento el abogado explicó que su relación profesional con el exmandatario corresponde a una etapa anterior.

En su respuesta sostuvo que actualmente ya no forma parte de su defensa legal.

“No, hace tiempo, hace tiempo que no lo represento de ninguna forma”, señaló.

Congresistas y dirigentes también visitan Palacio

Las visitas registradas en Palacio no se limitan a este episodio. En las semanas posteriores a la llegada de Balcázar al poder también se han producido encuentros con parlamentarios de distintas bancadas.

Entre quienes acudieron a la sede del Ejecutivo se encuentra el congresista Darwin Espinoza, integrante de la bancada de Podemos Perú. Según explicó, su visita estuvo relacionada con la coordinación de una reunión entre el mandatario y alcaldes del departamento de Áncash.

Durante sus declaraciones indicó que el objetivo del encuentro era facilitar un espacio de diálogo entre el Ejecutivo y autoridades locales. En su relato señaló que esa coordinación permitió concretar posteriormente la reunión con los alcaldes.

En ese contexto explicó cómo se organizó ese acercamiento con las autoridades locales.

“La primera ha sido para coordinar unas reuniones con alcaldes distritales y provinciales del departamento de Áncash, lo cual se efectuó el día lunes”, comentó.

Otros parlamentarios que también han registrado visitas a la sede del Ejecutivo son Kelly Portalatino de Perú Libre y Guido Bellido, quienes acudieron en distintos momentos durante las primeras semanas de gestión. En el caso de Bellido, su presencia estuvo vinculada además a reuniones con representantes de la pequeña minería.

Las citas oficiales también incluyen personajes vinculados al partido Perú Libre. Entre ellos aparece el abogado Raúl Noblecilla, quien en el pasado fue defensor legal del líder del partido Vladimir Cerrón.

Noblecilla acudió a Palacio acompañado del excongresista Roger Najar un día antes de la juramentación del gabinete encabezado por Denisse Miralles. Según explicó, el encuentro se produjo para intercambiar opiniones sobre la coyuntura política.

En su versión, la reunión no tuvo una agenda formal dentro del Ejecutivo.

“No fue una visita con agenda, fue una visita de compañeros políticos para compartir ideas y cómo se veía desde nuestro punto de vista los problemas del país”, indicó.

A estas reuniones también se suman dirigentes de la pequeña minería que acudieron junto al congresista Guido Bellido para plantear demandas vinculadas al proceso de formalización. En ese contexto, el parlamentario sostuvo que el objetivo era abrir espacios de diálogo entre el gobierno y los distintos sectores sociales.

Durante sus declaraciones remarcó la importancia de que el Ejecutivo escuche a estos actores.

“Creo que el presidente tiene que escuchar a los diferentes sectores”, manifestó.

En medio de este escenario, el registro de visitas a Palacio refleja el intenso movimiento político que rodea al gobierno de José María Balcázar en sus primeras semanas. Estas reuniones ocurren mientras el Ejecutivo se prepara para la presentación del gabinete ante el Congreso y buscaría consolidar respaldos en un escenario político aún incierto.