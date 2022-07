Los congresistas Alejandro Cavero (Avanza País) y Juan Burgos (Podemos Perú) se enfrentaron en redes sociales. Los legisladores se acusaron mutuamente de ser cercanos al Ejecutivo.

Todo empezó cuando Burgos dejó entrever que el encuentro mantenido por Alejandro Cavero con la vicepresidenta de la República, Dina Boluarte, en un hipódromo de la capital habría tenido como propósito una negociación entre ambos.

“Estarán apostando al caballo ganador, negociando la acusación constitucional de Dina Boluarte o estarán buscando un ministerio. Que corran las apuestas. Señor, Alejandro Cavero”, escribió en Twitter

Al respecto, Cavero Alva en la misma red social escribió como respuesta que quien estaba más cercano al Gobierno era Burgos, por haberse sumado a la bancada de Podemos.

“El único que va a terminar oficialista aquí vas a ser tu Juan. Ya lo demostraste yéndote a una bancada aliada del oficialismo como Podemos. Que corran las apuestas”, respondió.

El único que va a terminar oficialista aquí vas a ser tu Juan. Ya lo demostraste yéndote a una bancada aliada del oficialismo como Podemos. Que corran las apuestas. — Alejandro Cavero (@AlejandroCavero) July 30, 2022

Cavero, en otro mensaje, precisó los detalles de su presencia en el hipódromo junto a Boluarte Zegarra. Reiteró que mantendrá su posición de oposición al Gobierno.

“Un saludo protocolar para acompañar a un colega amigo que me lo pidió, no me hace oficialista ni cómplice de nada. Soy de oposición por mis opiniones y mis votos. Y así lo he demostrado y seguiré demostrando”, expresó.

Cabe indicar que tanto Cavero como Burgos fueron electos por Avanza País, pero esta semana Burgos decidió cambiar de bancada.

La salida de Burgos se dio luego de la elección de la Mesa Directiva, cuando una parte de su bancada decidió respaldar la candidatura de Gladys Echaíz, de Renovación Popular.

