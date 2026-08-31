Amores que comienzan, matrimonios en crisis, rupturas y encuentros inesperados coinciden alrededor de las mesas de un restaurante en Mesa Tomada 2.0, comedia que inicia temporada este viernes 4 de septiembre de 2026.

La obra tendrá funciones todos los viernes del mes, a las 8:00 p. m., en el Teatro Barranco, ubicado en la avenida Almirante Miguel Grau 701, Barranco. La cartelera oficial confirma presentaciones los días 4, 11, 18 y 25 de septiembre.

Una trattoria donde las historias comienzan a cruzarse

La puesta en escena regresa a la ficticia trattoria italiana Di Putti e Madri, administrada por Luigi Caneloni Baratta.

Durante una jornada en el restaurante aparecen personajes que atraviesan situaciones muy distintas: un mozo cansado de ser explotado, una joven despechada después de ser plantada, un matrimonio que ya no puede contener sus diferencias y una visita inesperada antes del cierre.

A partir de estos encuentros, la obra explora con humor distintas formas de relacionarse: desde quienes intentan empezar una nueva historia después de dejar atrás una relación conflictiva hasta parejas de varios años enfrentadas a la rutina, el desinterés y la posibilidad de separarse.

¿Quiénes actúan en Mesa Tomada 2.0?

El elenco está integrado por Fernando Cáceres, Luisito Fernández, Pepe Murray, Andrea Chuiman, Christian Alden y Quini Gómez.

La dirección está a cargo de Christian Ávalos, quien también participa en la dramaturgia junto con Luisito Fernández.

La ficha oficial de Passline detalla que Ávalos es responsable del prólogo, Bife de chorizo y Sobremesa, mientras que Tarta de maracuyá corresponde a Luisito Fernández, con adaptación de Ávalos.

Krakens Producciones y La Intensa Producción presentan la obra

La puesta es una coproducción de Krakens Producciones y La Intensa Producción.

El concepto utiliza un restaurante como espacio común para conectar historias independientes y mostrar cómo las decisiones de una pareja pueden terminar interfiriendo en las experiencias de otras personas presentes en el mismo lugar.

El humor surge de estas coincidencias y de situaciones cotidianas llevadas a extremos dentro de la dinámica de la trattoria.

¿Cuándo son las funciones de Mesa Tomada 2.0?

La temporada tendrá cuatro presentaciones:

Viernes 4 de septiembre: 8:00 p. m.

8:00 p. m. Viernes 11 de septiembre: 8:00 p. m.

8:00 p. m. Viernes 18 de septiembre: 8:00 p. m.

8:00 p. m. Viernes 25 de septiembre: 8:00 p. m.

Todas se realizarán en el Teatro Barranco, en avenida Almirante Miguel Grau 701, Barranco.

La plataforma oficial indica además que el espectáculo está dirigido a mayores de 16 años.

¿Cuánto cuestan las entradas?

La entrada general tiene un precio regular de S/40.

Hasta este 31 de agosto se encuentra disponible una preventa general a S/25, de acuerdo con Passline. La plataforma también muestra una tarifa regular de S/25 para estudiantes, adultos mayores y personas con discapacidad, previa presentación del documento correspondiente.

La boletería oficial también ofrece una categoría Mesa VIP a S/50, que incluye ubicación cercana al escenario, una copa de vino y pan al ajo.

Las entradas pueden adquirirse mediante Passline. La producción también ha informado el número 993 486 978 como canal de venta vía WhatsApp.

Una comedia sobre relaciones llevadas al límite

Mesa Tomada 2.0 utiliza las mesas de un restaurante como punto de encuentro para hablar de vínculos afectivos, crisis, celos, rutina y nuevas relaciones.

La obra apuesta por el humor para mostrar situaciones reconocibles dentro de la vida en pareja y los conflictos que aparecen cuando varias historias terminan coincidiendo en un mismo espacio.

El estreno será el 4 de septiembre a las 8:00 p.m., con funciones todos los viernes hasta el 25 de septiembre.