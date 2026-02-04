Un grupo de congresistas presentó un oficio al presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, pidiendo un pleno extraordinario para debatir las mociones de censura contra José Jerí, según informó Canal N.

De acuerdo con el documento, la solicitud cuenta con el respaldo de 56 firmas de congresistas de diversas bancadas. El oficio indica que se trata de un pedido urgente y está suscrito por un portavoz titular de la bancada Renovación Popular.

Entre los parlamentarios que firmaron el documento se encuentran Elías Vara, Sigrid Bazán, Esdrás Medina, Miguel Ciccia, Cheryl Trigoso, María Córdoba, Karol Paredes, María Jáuregui, Luis Aragón y Pedro Martínez.

También figuran las firmas de Ruth Luque, Flor Pablo, José Cueto, Flavio Cruz, Patricia Chirinos, Víctor Cutipa, Adriana Tudela, Alejandro Muñante, José Williams y Edward Málaga, entre otros congresistas.

Según el procedimiento parlamentario, se necesitan 78 firmas para solicitar formalmente la convocatoria de un pleno extraordinario.

La Mesa Directiva del Congreso, liderada por Fernando Rospigliosi, evaluará el pedido, que cuenta con 56 firmas.