El Congreso activó el trámite para que el Pleno cite a Piero Corvetto y Roberto Burneo por las irregularidades registradas en las elecciones del 12 de abril. La decisión fue adoptada por la Comisión de Fiscalización, que pidió que ambos titulares de la ONPE y el JNE acudan a la asamblea legislativa con carácter urgente para informar sobre lo ocurrido durante la jornada electoral.

La moción aprobada en la comisión ahora deberá ser revisada por el Pleno del Parlamento en los próximos días. Si esa instancia la respalda, la citación quedará formalizada y ambos funcionarios deberán acudir a responder ante el Congreso.

#CongresoInforma I En la Comisión de Fiscalización se aprobó la moción de orden del día para que concurran, con carácter de urgencia, al Pleno del Congreso los titulares de la ONPE y del JNE. Esta moción deberá ser puesta a consideración del Pleno. pic.twitter.com/fQRxqhc0ua — Congreso del Perú 🇵🇪 (@congresoperu) April 17, 2026

La Comisión de Fiscalización señaló que busca esclarecer los cuestionamientos surgidos tras los comicios y revisar las incidencias reportadas en distintas zonas del país. El pedido también se enmarca en las observaciones que ya habían sido planteadas sobre retrasos, fallas logísticas y problemas en el material electoral.

Piero Corvetto ya había acudido antes a la Comisión de Fiscalización para responder por las fallas detectadas en el proceso. En esa presentación sostuvo que no existieron “graves irregularidades” y atribuyó lo ocurrido a un “error puntual extraordinario” que afectó a algunos sectores de Lima.

Este viernes, Roberto Burneo también se presentó ante la mesa de trabajo y descartó que funcionarios de la institución que preside hayan fiscalizado el traslado de material electoral durante los comicios del 12 de abril.