El martes 14 de noviembre se aprobó, en la Mesa Directiva del Congreso, otorgar una “bonificación extraordinaria” para los trabajadores del Poder Legislativo. El monto es un total de 2 Unidades Impositivas Tributarias (UIT) que asciende a casi S/10 mil.

Así lo indica el Acuerdo 045-2023-2024/MESA-CR. Este bono es “a favor del personal activo y con vínculo laboral vigente a la fecha del presente acuerdo, independientemente del régimen laboral o ámbito organizacional en que se desempeñe”.

Bono para el Congreso

En el documento se detalla que el Sindicato de Trabajadores del Congreso de la República (SITRACON) y el Sindicato de Trabajadores del Poder Legislativo (SITRAPOL) gestionaron oficios para la aprobación de este bono que equivale a S/9.900.

Cabe precisar que este bono se aprueba en medio de una dura recesión económica y con luz verde de la gestión de Alejandro Soto, cuestionado titular del Congreso.

“La citada bonificación extraordinaria no tiene carácter remunerativo, compensatorio ni pensionable y no está sujeta a cargas sociales. Asimismo, no constituye base de cálculo para la compensación por tiempo de servicios o cualquier otro tipo de bonificaciones o asignaciones”, añade el documento.

Bono para el Congreso

TAMBIÉN LEE