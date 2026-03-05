El Congreso aprobó citar al ministro de Energía y Minas, Angelo Victorino Alfaro, para que informe sobre la situación energética generada tras la fuga y deflagración ocurrida el 1 de marzo en el sistema de transporte de gas natural, que provocó restricciones en el suministro de gas natural vehicular (GNV).

La decisión se adoptó luego de que el congresista Segundo Quirós planteara una cuestión de orden para suspender el debate y pasar directamente a la votación de la moción. La propuesta fue aprobada con 56 votos a favor.

La restricción en el suministro de GNV afecta a miles de usuarios que dependen de este combustible para sus actividades diarias, además de generar posibles impactos en sectores productivos e industriales vinculados al uso del gas.

En paralelo, el Ministerio Público del Perú inició investigaciones para determinar las causas de la deflagración registrada en el distrito de Megantoni, en la región Cusco. Desde el sector energético se advirtió que la situación podría agravarse si el problema no se resuelve en un plazo aproximado de 14 días.

Según lo aprobado por el Parlamento, el ministro deberá presentarse ante el pleno del Congreso el jueves 5 de marzo a las 16:00 horas para brindar explicaciones sobre las acciones adoptadas frente a la emergencia.