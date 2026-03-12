El Pleno del Congreso aprobó en primera votación el Proyecto de Ley 12623/2025-PE, que declara de interés nacional la creación de un puerto espacial en territorio peruano. La votación registró 76 votos a favor, 8 en contra y 11 abstenciones.

El congresista José Cueto (Honor y Democracia), delegado de la Comisión de Defensa Nacional, explicó que la iniciativa prioriza el desarrollo espacial como estrategia estatal.

La norma busca impulsar estudios técnicos especializados para insertar al Perú en la economía espacial global, fortaleciendo ciencia, innovación y seguridad nacional.

José Cueto destacó que esta norma anticipa escenarios tecnológicos y refuerza la soberanía peruana en el espacio ultraterrestre, con fines pacíficos y de desarrollo sostenible. La aprueba como una decisión moderna, alineada con el progreso global.

La propuesta cuenta con respaldo del Ministerio de Defensa y la Comisión Nacional de Investigación y Desarrollo Aeroespacial (Conida), coherente con políticas de seguridad y transformación digital.

El proyecto pasará a segunda votación en siete días, según el artículo 78 del Reglamento del Congreso.