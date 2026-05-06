La Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República del Congreso aprobó diversos dictámenes orientados a mejorar las condiciones laborales de trabajadores del sector público. Entre las iniciativas respaldadas figura la incorporación de trabajadores CAS de la Procuraduría General del Estado y del Instituto de Radio y Televisión del Perú (IRTP) al régimen laboral del Decreto Legislativo 728.

El dictamen relacionado con la Procuraduría General del Estado obtuvo 22 votos a favor y 7 abstenciones. La propuesta establece un proceso de transición sujeto a concurso interno y evaluación de requisitos de idoneidad, además de exonerar excepcionalmente a la entidad de algunas restricciones de la Ley de Presupuesto 2026. Según el Congreso, la medida busca reducir la alta rotación del personal CAS, que afecta la continuidad de la defensa jurídica del Estado en arbitrajes y litigios millonarios.

Asimismo, la comisión aprobó con 24 votos a favor el dictamen que incorpora al régimen 728 a trabajadores CAS del Instituto de Radio y Televisión del Perú. La iniciativa reúne varios proyectos de ley y tiene como objetivo brindar mayor estabilidad laboral al personal del ente estatal de comunicación.

De igual forma, se aprobó el proyecto que actualiza la escala remunerativa de los trabajadores del Sistema Integral de Salud sujetos al régimen 728. El Congreso indicó que las remuneraciones permanecen congeladas desde hace más de 23 años, afectando el poder adquisitivo y dificultando la retención de personal calificado. Finalmente, también se dio luz verde al dictamen que fortalece al Instituto Nacional de Oftalmología como organismo público ejecutor.