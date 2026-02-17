El Congreso activó el proceso de sucesión presidencial luego de aprobar la censura contra José Jerí, quien fue removido del cargo tras una extensa sesión plenaria extraordinaria. Con esta decisión, el país quedó de manera temporal sin presidente de la República, a la espera de que el Parlamento elija a su reemplazo.

La Mesa Directiva informó que las bancadas tienen plazo hasta la tarde de hoy para presentar sus propuestas al cargo de presidente del Congreso, función que incluye asumir la jefatura del Estado. Las candidaturas deberán ser ingresadas ante la Oficialía Mayor y contar con el respaldo formal de uno o más grupos parlamentarios debidamente constituidos.

Durante la sesión, el pleno aprobó las siete mociones de censura acumuladas contra Jerí con 75 votos a favor, 24 en contra y tres abstenciones. La votación se realizó luego de que se acordara obviar el debate individual de cada moción y pasar directamente a la definición del tema central.

¿A que hora se presentará la lista?

El titular del Parlamento, Fernando Rospigliosi, precisó que la elección del nuevo presidente del Congreso se llevará a cabo este miércoles 18 de febrero a las 6:00 p.m. La sesión será clave, ya que quien resulte elegido asumirá de inmediato la Presidencia de la República.

Este procedimiento se sustenta en lo establecido en el último párrafo del artículo 12 del Reglamento del Congreso. Dicho marco normativo señala que, ante la vacancia del presidente del Parlamento que ejerce funciones de jefe de Estado, corresponde elegir a un nuevo titular para garantizar la continuidad institucional.

En las próximas horas, las bancadas sostendrán reuniones internas para definir perfiles y eventuales alianzas. El escenario se presenta fragmentado, con llamados desde distintos sectores a priorizar una candidatura que brinde estabilidad política y transparencia en un contexto marcado por la crisis.