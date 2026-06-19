El Jurado Nacional de Elecciones culminó este viernes el proceso de validación de los comicios generales realizados en abril de 2026. Con ello se dio paso a la proclamación oficial de los resultados que definen la conformación del nuevo Congreso de la República y la representación peruana ante el Parlamento Andino.

La sesión solemne estuvo encabezada por el magistrado Roberto Burneo, quien dirige el organismo electoral. Durante el acto se formalizó el cierre del proceso electoral a nivel nacional.

(Foto: Fernando Sangama / @photo.gec)





Conformación del nuevo Congreso bicameral

El resultado de la elección establece la instalación de un Congreso bicameral que funcionará durante el periodo 2026-2031. Este nuevo esquema legislativo estará compuesto por dos cámaras diferenciadas con mecanismos de elección propios.

El Senado estará integrado por 60 miembros en total. La mitad fue elegida mediante distrito único nacional y la otra parte a través de los distritos electorales establecidos para este proceso.

Mientras que la Cámara de Diputados contará con 130 representantes en total. La asignación de escaños responde a un sistema que combina la elección por distrito múltiple y la distribución proporcional según la población electoral de cada circunscripción.

Un grupo de 28 legisladores fue elegido bajo el mecanismo de distrito electoral múltiple. Los 102 restantes provienen de una distribución proporcional que busca equilibrar la representación a nivel nacional.

El proceso electoral también definió a los representantes del país ante el Parlamento Andino. En total fueron seleccionados cinco parlamentarios titulares que asumirán funciones en el ámbito de integración regional.

Junto a ellos se designaron diez suplentes que reemplazarán a los titulares en caso de ser necesario. Esta estructura incluye dos representantes de reserva por cada uno de los cargos principales.

Las autoridades proclamadas ejercerán funciones durante el periodo legislativo 2026-2031. Este mandato abarca tanto a los integrantes del Congreso bicameral como a los representantes ante el organismo andino.

La oficialización de los resultados marca el inicio del proceso de instalación institucional del nuevo Parlamento. Con ello se cierra la etapa posterior a la jornada electoral del 12 de abril.

(Foto: Fernando Sangama / @photo.gec)