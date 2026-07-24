La Junta Preparatoria del Congreso bicameral 2026-2031 quedó instalada este viernes durante una sesión realizada en el hemiciclo principal del Palacio Legislativo. La reunión fue dirigida por el senador electo de Fuerza Popular, Miguel Torres, quien declaró al grupo parlamentario en sesión permanente.

La instalación se realizó con la participación de más de 90 senadores y diputados electos, en cumplimiento de las disposiciones establecidas en el Reglamento del Congreso. Esta etapa permitirá desarrollar las actividades previas a la incorporación oficial de los nuevos representantes.

Mesa Directiva de la Junta Preparatoria

La Junta Preparatoria estará encabezada por una mesa directiva integrada por representantes de ambas cámaras del nuevo Congreso. Sus integrantes fueron definidos de acuerdo con criterios como la votación obtenida y la edad de los legisladores electos.

Los integrantes son:

Miguel Torres (Fuerza Popular) , presidente de la Junta Preparatoria por ser senador electo.

, presidente de la Junta Preparatoria por ser senador electo. Cecilia Chacón (Fuerza Popular) , vicepresidenta por ser la diputada electa con mayor respaldo en las urnas.

, vicepresidenta por ser la diputada electa con mayor respaldo en las urnas. Fernando Rospigliosi (Fuerza Popular) , primera secretaría por ser el senador electo de mayor edad.

, primera secretaría por ser el senador electo de mayor edad. Luis Quispe Candia (Buen Gobierno) , segunda secretaría por ser el diputado electo de mayor edad.

, segunda secretaría por ser el diputado electo de mayor edad. Alejandro Muñante (Renovación Popular) , tercera secretaría por ser uno de los legisladores más jóvenes de su cámara.

, tercera secretaría por ser uno de los legisladores más jóvenes de su cámara. Romina Uribe (Buen Gobierno), cuarta secretaría por ser la legisladora más joven de su cámara.

Antes de iniciar la sesión, Miguel Torres solicitó la lectura del acta con los resultados de la elección de senadores, diputados y representantes del Parlamento Andino remitida por el Jurado Nacional de Elecciones. Este documento permitió dar cuenta de la conformación del nuevo Congreso elegido en los comicios generales de 2026.

Durante la jornada también se dio lectura a la Primera Disposición Complementaria Transitoria del Reglamento del Congreso. Además, se revisaron los documentos relacionados con la conformación de la Mesa Directiva de la Junta Preparatoria y la convocatoria publicada por la Oficialía Mayor.

¿Qué sigue?

La Junta Preparatoria estará encargada de conducir las ceremonias de juramentación de los nuevos integrantes del Parlamento. La primera ceremonia corresponde a los senadores electos y está programada para las 11 de la mañana, mientras que la de los diputados se realizará a las 4 de la tarde.

Con estas actividades, el Congreso avanza en el proceso previo al inicio del periodo parlamentario 2026-2031. La nueva legislatura contará con un sistema bicameral conformado por una Cámara de Senadores y una Cámara de Diputados.