Ante los recientes rumores de una unión entre la izquierda y la derecha, esta vez, el vocero de la bancada de Cambio Democrático-Juntos por el Perú (CD-JPP), Edgar Reymundo, sostuvo que no se cierra la puerta a Perú Libre para conformar una Mesa Directiva del Congreso de centro izquierda.

“Perú Libre es una fuerza de izquierda, podemos tener discrepancias pero estamos en la misma orilla, en la orilla democrática”, indicó el legislador

Reymundo agregó que los acercamientos entre Fuerza Popular y Perú Libre quedaron en nada tras las recientes declaraciones del vocero Miguel Torres.

Además, no descartó que Waldemar Cerrón pueda ser candidato para presidir el Poder Legislativo. “Yo no puedo pronunciarme particularmente sobre una persona que ha estado en conversaciones con el otro lado. No es ético pronunciarse”, refirió.

Dijo que su grupo parlamentario está en conversaciones con otras bancadas de centro izquierda para presentar una lista para la elección de la Mesa Directiva del Congreso 2023-2024.