Cecilia Vásquez, excoordinadora parlamentaria del despacho de la legisladora Magaly Ruiz, denunció estar siendo víctima de intimidación tras declarar como testigo en el caso que imputa la acusación de ‘mochasueldo’ a la congresista.

“Han empezado a tocar la puerta de mi casa y personas extrañas vienen a preguntar por mi nombre (...) Después de haber hecho mi declaración el lunes 22 ante la Comisión de Ética, y hablando la verdad, absolutamente la verdad, ella me pide que yo me retracte de lo dicho. En la cual yo no tengo por qué retractarme señora congresista, por lo dicho, porque es la verdad y usted lo sabe. Es la verdad”, expresó Vásquez a Punto Final.

“Tampoco le tengo un poco de temor, solamente porque usted tiene poder político, y tengo que tenerle temor por ese poder político. ¡No señora! Hay mujeres, y me da pena que siendo usted mujer haga a una mujer este daño, realmente”, agregó.

La extrabajadora también acusó a Martín Namay, militante de APP, de enviarle mensajes intimidantes por WhatsApp, los cuales luego borró.

“Aquí ante las cámaras y ante todo el Perú digo, si algo le pasa a mis hijos, contra mi vida, la vida de mis hijos, usted es la culpable y responsable. Y también el ingeniero Martín Namay Valderrama”, acusó.

En mensajes enviados a la exfuncionaria, Namay le dijo: “Todo el mundo sabrá que eres una mentirosa sobre todo los alcaldes, una pena por ti”. También le escribió: “Diga lo que digas eres mentirosa para mí y todo deben saber eso. Lo sentirás cuando lo sepan todos”.

Consultado por esto, Martín Namay - Hoy gerente general del Gobierno Regional de La Libertad - descartó que haya amenazado a Vásquez. La denunciante pide garantías personales para su vida y la de sus familiares.

