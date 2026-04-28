La Comisión de Educación del Congreso convocó de manera urgente a la ministra María Esther Cuadros para que explique la falta de recursos en el Programa Integral de Becas. Cerca de 20 mil estudiantes se han visto afectados durante el año fiscal 2026 al depender de este apoyo para sostener sus estudios.

El grupo parlamentario busca identificar en qué etapa se produjo la reducción del presupuesto asignado. Asimismo, espera que se planteen alternativas para evitar que los beneficiarios abandonen su formación académica.

¿Qué temas se abordarán en la sesión?

La titular del sector deberá responder por la escasez de cupos en colegios públicos. Esta situación ha dificultado el acceso a la educación básica en Lima y en varias regiones del país.

Además, se ha solicitado información sobre la gestión de la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana. Persisten quejas por demoras en trámites y falta de respuesta en las siete UGEL de la capital.

La sesión se realizará de forma semipresencial, según la agenda oficial del grupo de trabajo. Durante el encuentro se revisarán las fallas que vienen afectando el proceso de inscripción escolar.

Las autoridades buscan establecer medidas que permitan mejorar la atención a los usuarios. El objetivo es reducir los obstáculos en el acceso a vacantes dentro del sistema público.

Otros temas en agenda

En la jornada también se analizará la Ley 31653, que regula la carrera pública en institutos y escuelas superiores. Los legisladores evaluarán el nivel de avance en su aplicación.

Asimismo, se discutirá una iniciativa orientada al ascenso de docentes contratados en universidades públicas. La propuesta plantea su incorporación a categorías superiores dentro de la carrera académica.

Otro punto en agenda es el predictamen que plantea incluir a los jefes de práctica dentro de la carrera docente universitaria. Esta iniciativa busca formalizar sus funciones dentro del sistema educativo superior.

La sesión permitirá definir acciones frente a los problemas identificados en el sector. Las decisiones estarán enfocadas en mejorar las condiciones de acceso y continuidad educativa.