El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Jiménez Bora, fue citado por la Comisión de Fiscalización del Congreso para responder sobre los recientes cambios en la Comisión de Gracias Presidenciales.

El grupo de trabajo, encabezado por el congresista Elvis Vergara (Acción Popular), acordó extender la invitación para el miércoles 13 de mayo a las 2:00 p.m.

Cabe precisar que un total 11 votos a favor, 1 en contra y una abstención obtuvo la propuesta de convocar a Luis Jiménez, ministro de Justicia a la citada comisión congresal.

La iniciativa fue presentada por el legislador acciopopulista Ilich López.

El también tercer vicepresidente del Congreso propuso que el ministro informe sobre “los criterios utilizados en la designación de los integrantes de la Comisión de Gracias Presidenciales, la idoneidad de sus miembros, los procedimientos aplicados para la evaluación de solicitudes y el estado situacional de los expedientes en trámite”.