La Comisión de Ética Parlamentaria del Congreso realizará este lunes 30 de marzo la audiencia del expediente seguido en contra de la congresista Kira Alcarraz, en el marco de una investigación por presunta infracción ética.

La sesión está programada para las 16:00 horas en la Sala 4 “Martha Hildebrandt” del edificio Víctor Raúl Haya de la Torre, y será transmitida de manera virtual.

El caso corresponde al Expediente N.º 247-2025-2026/CEP-CR, abierto a raíz de expresiones de la legisladora contra una periodista del programa televisivo “Contracorriente” . El informe de calificación de la denuncia fue aprobado por unanimidad el pasado 13 de febrero, dando paso al inicio del proceso de investigación.

Otros casos

Durante la jornada, el grupo de trabajo también evaluará el informe de calificación del Expediente N.º 245-2025-2026/CEP-CR, relacionado con una denuncia contra la congresista Elizabeth Medina, como parte de los casos en agenda de la comisión.