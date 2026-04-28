La Comisión de Educación, Juventud y Deporte del Congreso citó a la ministra de Educación, María Cuadros Espinoza, hoy a las 11:00 a. m., para sustentar ante el Parlamento qué alternativas de solución tiene su cartera para enfrentar el desfinanciamiento del Programa Integral de Becas (Pronabec), que afecta a aproximadamente 20 mil beneficiarios.

También tendrá que informar sobre la escasez de vacantes en el proceso de matrícula en diversas Unidades de Gestión Educativa Local (UGEL) de Lima Metropolitana y en regiones del país.

Además, la sesión incluye la evaluación de predictámenes, como la incorporación del jefe de práctica en la carrera docente universitaria, la creación de la Universidad Nacional Intercultural Tecnológica de Espinar, en Cusco; y la fundación de la Universidad Nacional Alto Huallaga, en la región San Martín.