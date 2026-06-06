En una contundente operación policial ejecutada la tarde del jueves 4 de junio en el sector Huamaní del centro poblado San Miguel, en Pisco, agentes de la Comisaría Sectorial de Pisco lograron la captura de Julio César Martínez Gallardo (22), alias “Charapa”, y de una adolescente de 16 años , conocida como “Barbi”, quienes son investigados por su presunta participación en diversos delitos, entre ellos sicariato, receptación agravada y microcomercialización de drogas. Ambos serían integrantes de la banda criminal denominada “Los sanguinarios de Pisco”.

Golpe policial

La intervención se realizó pasada las 6:00 de la tarde, como resultado de acciones de inteligencia y seguimiento efectuadas por personal policial de la División Policial de Pisco. Según las investigaciones preliminares, los detenidos estarían implicados en el asesinato de Cristian Nelson Ayvar Laura de 35 años, quien fue atacado a balazos en el estómago y la cabeza, y en hechos que también involucran a Wilma Gianelly Barrientos Alcántara. El operativo contó con la participación de la fiscal provincial Gladys Matilde Torres Lobato, representante del Primer Despacho de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Pisco

Durante la diligencia, los efectivos recuperaron una motocicleta marca Pulsar N200 de color plata, considerada por los investigadores como un presunto instrumento utilizado para la comisión de delitos. Asimismo, se incautaron un casco negro, tres pares de guantes de motociclista, dos espejos retrovisores, una billetera, un DNI electrónico, una tarjeta SIM y prendas de vestir que serían de interés para las investigaciones. Además, fueron decomisadas seis bolsitas tipo ziploc con una sustancia que sería clorhidrato de cocaína.

En declaraciones a Correo, el coronel PNP Daniel Enrique Elías Soto, jefe de la División Policial de Pisco, destacó la importancia de esta intervención en la lucha contra la criminalidad organizada.

“Este operativo representa un avance significativo en las investigaciones relacionadas con hechos de violencia registrados en la provincia. La Policía continúa trabajando de manera articulada con el Ministerio Público para identificar y capturar a todos los involucrados en estos actos delictivos”, señaló la autoridad policial.

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