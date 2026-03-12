El Congreso de la República fue convocado a sesión del Pleno para el jueves 12 de marzo a partir de las 10:00 horas. La citación fue emitida por el oficial mayor Giovanni Forno Flores por disposición del presidente encargado del Parlamento, Fernando Rospigliosi.

La reunión se realizará bajo la modalidad semipresencial, lo que permitirá a los legisladores participar desde el Hemiciclo de Sesiones o conectarse de manera virtual a través de la plataforma digital del Congreso.

Entre los temas previstos en la agenda figura el informe final reservado elaborado por la comisión investigadora multipartidaria que analizó presuntas irregularidades en licitaciones y obras ejecutadas por empresas chinas en el país.

El grupo de trabajo, presidido por el congresista Héctor Valer, presentó un texto sustitutorio el 5 de marzo de 2026, luego de que el debate quedara en cuarto intermedio durante una sesión reservada.

Asimismo, el Pleno revisará el informe final sobre las denuncias constitucionales acumuladas 563 y 618 contra la exfiscal de la Nación Delia Milagros Espinoza Valenzuela.