El Congreso de la República programó una sesión del pleno para el jueves 3 de setiembre, fecha en la que se presentarán las propuestas económicas que definirán el manejo de los recursos públicos durante el 2027. La jornada iniciará a las 10:00 a. m. y contará con la participación del presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, y del ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba.

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Se convocó a sesión del Pleno del Congreso el jueves 3 de septiembre, desde las 10:00 a. m., a fin de que acudan el presidente del Consejo de Ministros y el ministro de Economía para sustentar los proyectos de Ley de Presupuesto, de Endeudamiento y de… pic.twitter.com/nfFQEXiGer — Congreso del Perú 🇵🇪 (@congresoperu) August 29, 2026

¿Qué temas se abordarán?

Durante la sesión se expondrán los proyectos de Ley de Presupuesto, Ley de Endeudamiento y Ley de Equilibrio Financiero correspondientes al Año Fiscal 2027. Las iniciativas fueron remitidas previamente por el Poder Ejecutivo al Parlamento para iniciar el proceso de evaluación y aprobación.

Galarreta y Cuba deberán acudir al hemiciclo para explicar ante los congresistas los principales aspectos de las propuestas. Su participación responde al procedimiento previsto en la Constitución para la presentación de las normas vinculadas al presupuesto y las finanzas públicas.

El proyecto de Presupuesto establece el límite de gasto que podrá ejecutar el Estado durante el próximo ejercicio fiscal. Las otras iniciativas determinan las condiciones relacionadas con el financiamiento público y el equilibrio de las cuentas estatales.

La elaboración de estos proyectos corresponde al Poder Ejecutivo, mientras que su aprobación es una atribución exclusiva del Congreso. Por ello, tras la exposición de los representantes del Gobierno, los parlamentarios deberán continuar con el análisis, debate y posterior votación de las propuestas.

La convocatoria fue realizada por el presidente del Parlamento, Miguel Ángel Torres, y formalizada mediante una publicación oficial del Congreso. El documento lleva la firma del oficial mayor, Giovanni Forno, y establece el inicio de la sesión para las 10:00 a. m. del 3 de setiembre.

La presentación de estas iniciativas forma parte del proceso anual mediante el cual se determina la distribución y administración de los recursos del Estado. El trámite continuará en el Parlamento hasta que las normas correspondientes al ejercicio fiscal 2027 sean debatidas y aprobadas.