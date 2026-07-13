La Comisión Permanente del Congreso reanuda hoy, desde las 3:00 p. m., el debate del proyecto de ley que autoriza un crédito suplementario de 9,596 millones de soles para financiar inversiones públicas, garantizar la continuidad de los servicios del Estado y la transición del gobierno.

El dictamen incorpora 4,160 millones de soles mediante crédito suplementario, autoriza una emisión de bonos por 1,260 millones de soles e incorpora mayores ingresos para gobiernos regionales y locales.

La Comisión de Presupuesto aprobó la iniciativa el 30 de junio, con 28 votos a favor, uno en contra y ninguna abstención.

Sin embargo, la sesión del pasado jueves quedó suspendida tras un pedido del presidente de dicho grupo de trabajo, Alejandro Soto. “No se logró un avance significativo en la evaluación de la propuesta, pese a los esfuerzos que viene promoviendo la comisión”, reza su oficio.