El presidente del Congreso, José Jerí Oré, anunció que este viernes 1 de agosto el Pleno del Congreso se reunirá en sesión semipresencial para debatir la solicitud de autorización de viaje al extranjero de la presidenta de la República, Dina Boluarte Zegarra, quien tiene previsto visitar Japón e Indonesia entre el 5 y 12 de agosto.

“El Ejecutivo ya envió el proyecto de Resolución Legislativa correspondiente. Como Mesa Directiva debemos darle trámite conforme indica la Constitución”, explicó Jerí Oré a su llegada al Parlamento. El legislador añadió que la aprobación dependerá de las gestiones del Ejecutivo para convencer a las bancadas sobre la importancia diplomática del viaje.

“Yo no me opongo a las relaciones internacionales, pero hay gestos y detalles. Me hubiera gustado que se enviara también el proyecto de ley anunciado en el discurso presidencial o ambos a la vez”, señaló.

Según el pedido remitido, la presidenta participará en Japón en el Día del Perú en la Expo 2025 Osaka Kansai, se reunirá con el primer ministro Shigeru Ishiba, será recibida en audiencia por el emperador Naruhito, y participará en la XVI Reunión del Consejo Empresarial Peruano-Japonés (Cepeja) y en el Invest Day Perú-Japón.

En Indonesia, Boluarte cumplirá una visita de Estado a Yakarta, en el marco del 50° aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre Perú e Indonesia, por invitación del presidente Prabowo Subianto.

Además del debate sobre el viaje presidencial, el Pleno del Congreso abordará la asignación de las comisiones ordinarias para este nuevo periodo legislativo. Jerí Oré aseguró que las conversaciones para la distribución entre bancadas están en marcha.

“Mañana será una jornada intensa. Tendremos reunión de la Junta de Portavoces, Consejo Directivo y el Pleno. Es urgente que el Congreso comience a trabajar en temas relevantes como la minería”, puntualizó.