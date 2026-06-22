La presencia de las hijas del presidente José María Balcázar en la delegación oficial que viajó al Vaticano para reunirse con el papa León XIV generó cuestionamientos en el Congreso, donde legisladores de distintas bancadas advirtieron que el entorno familiar del mandatario no estaba incluido en el permiso otorgado por el Parlamento. Las críticas surgieron luego de que un reportaje de Cuarto Poder revelara que la comitiva, inicialmente prevista para 10 integrantes, habría sido ampliada a 13 personas sin sustento en la autorización original del Legislativo.

El legislador Arturo Alegría, de Fuerza Popular, precisó que la autorización parlamentaria se otorgó únicamente para el viaje del presidente y no para la inclusión de otros integrantes en la delegación. En esa línea, cuestionó el tamaño de la comitiva y señaló que no era necesario un grupo tan amplio para la visita oficial.

“El Congreso no le da permiso al señor Balcázar, le da permiso a la figura presidencial... Pero creemos que es innecesario que el presidente haya llevado a una comitiva tan grande, cuando lo propio era que solamente vaya él, seguro el canciller o un ministro más... Lamentamos que se utilicen estos espacios para poder aprovechar estos permisos para poder llevar a sus hijas de vacaciones”, señaló.

En la delegación también estuvo incluida la congresista de Alianza para el Progreso, Lady Camones, generando cuestionamientos sobre la justificación de su presencia en la comitiva oficial y los gastos que habría implicado. Al respecto, el parlamentario de Fuerza Popular indicó que cada integrante debe sustentar su participación y explicar los criterios que motivaron su presencia en la delegación.

“Cada congresista que asume ser parte de una comitiva tiene que tener una motivación. Yo creo que cada quien tendrá que responder cuáles han sido los argumentos. Esas son respuestas que tiene que responder el presidente, saber quién ha cubierto los gastos en viáticos y pasajes a estas personas. El permiso es para que la figura presidencial pueda ausentarse de territorio nacional para que pueda cumplir una misión diplomática”, agregó.

🇵🇪🇻🇦 El presidente José María Balcázar sostuvo una audiencia oficial con el papa León XIV en el Vaticano, encuentro en el que participó el ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Wilder Sifuentes Quilcate.



Durante la reunión, el Santo Padre recibió con entusiasmo la… pic.twitter.com/2IXY4lwUM3 — Ministerio de Vivienda (@viviendaperu) June 18, 2026

Llamado a Contraloría

El legislador Carlos Zeballos, del Bloque Democrático Popular, coincidió con la opinión de Alegría y recordó que el Congreso solo autoriza el viaje del presidente y no el de sus acompañantes, por lo que consideró necesario investigar el uso de recursos públicos.

“Lamentablemente, estipula la Constitución que lo único que nosotros autorizamos es el viaje al presidente de la República. Del tema del acompañamiento de sus familiares o de algún otro funcionario, yo creo que los funcionarios tienen que dar cuenta. Todavía no sabemos, se está especulando de que han viajado con presupuesto del Estado, pero habría que ver si han viajado con su propio presupuesto. Sería materia de investigación”, indicó.

Desde Alianza para el Progreso, el congresista Juan Carlos Lizarzaburu calificó lo ocurrido como un posible aprovechamiento del cargo público y pidió la intervención de los órganos de control para esclarecer el caso.

“Es un aprovechamiento del cargo público y que sea la Contraloría la que haga su trabajo. Que sea el mismo señor Balcázar que se pronuncie y que esclarezca estos actos”, sostuvo.

¿Qué dijo APP sobre la presencia de Lady Camones en la comitiva?

La congresista María Acuña, también de Alianza para el Progreso, reveló que no fue informada sobre la inclusión de Lady Camones en la delegación y afirmó que la situación tomó por sorpresa a los demás miembros de la bancada

“Yo también he sido sorprendida. Tendría que ella dar una respuesta o debe aclarar cómo ha sido invitada. Yo he sido sorprendida porque los congresistas de la región Lambayeque habíamos pedido que se invite a representantes de la zona”, comentó.

Asimismo, descartó la existencia de una reunión interna del partido para informar la incorporación de su colega parlamentaria en el viaje presidencial y aseguró que nunca fue consultada.

“Por supuesto que no (hubo reunión interna), porque no me convocaron y tampoco me enteré”, añadió.

Finalmente, los legisladores coincidieron en que el presidente de la República debe brindar explicaciones sobre la conformación de la delegación y las invitaciones realizadas a familiares y autoridades, así como sobre el presupuesto utilizado en el viaje oficial a Roma.