La presentación del ministro de Energía y Minas, Ángelo Alfaro, ante el Pleno del Congreso dejó posturas encontradas entre los parlamentarios de diferentes bancadas. Su visita buscaba explicar las acciones del Gobierno tras la rotura del ducto de la empresa Transportadora de Gas del Perú en el distrito de Megantoni, provincia de La Convención, en Cusco.

El incidente generó una crisis energética que afecta el suministro de gas natural vehicular y encendió el debate político en el Parlamento. Mientras algunos legisladores respaldaron al funcionario, otros cuestionaron duramente su capacidad para manejar la situación.

Defensa y comprensión desde Alianza para el Progreso

El congresista Eduardo Salhuana fue uno de los primeros en pronunciarse con una postura más comprensiva hacia el titular del Minem. Para el legislador de Alianza para el Progreso, el contexto del nuevo gobierno y la naturaleza del accidente son factores que deben tomarse en cuenta antes de emitir juicios.

Salhuana argumentó que sería poco razonable responsabilizar a un ministro recién llegado por un suceso imprevisto. Con esa línea de pensamiento, llamó a evaluar los hechos con mayor objetividad antes de señalar culpables.

Al expresar su posición, el parlamentario reconoció que lo ocurrido escapa a la voluntad de la gestión actual.

“Sin duda alguna es un tema fortuito. Es además un gobierno que recién ingresa, es un ministro nuevo y sería injusto atribuirle alguna responsabilidad”, sostuvo ante sus colegas.

Salhuana también valoró que el ministro haya anunciado acciones concretas durante su exposición. Manifestó su esperanza de que esas medidas se ejecuten con la celeridad necesaria para que el impacto en los ciudadanos sea el menor posible.

Sobre ese punto, el congresista pidió que el esfuerzo gubernamental se traduzca en resultados tangibles para la población.

“Yo espero que se le ponga todo el empeño y el esfuerzo para que esto se haga realidad y el impacto del tema de los combustibles no afecte a los peruanos en la gravedad que a veces tememos”, añadió.

Críticas desde otras bancadas

La congresista Ruth Luque, del Bloque Democrático Popular, adoptó una posición radicalmente distinta frente a las explicaciones del ministro. La legisladora no ocultó su insatisfacción y calificó el desastre con términos que reflejan la gravedad que le atribuye al suceso.

Luque advirtió que la crisis afecta a distintos sectores de la sociedad y que el Estado carece de herramientas legales para exigir cuentas a la empresa operadora. Ese vacío normativo, según su criterio, deja desprotegidos a miles de peruanos que sufren las consecuencias.

La parlamentaria fue directa al señalar las deficiencias que encontró en el mensaje del titular del Minem.

“No me convencen las explicaciones que ha dado el ministro de Energía y Minas. Primero, porque no ha dicho nada concreto. Estamos ante otra catástrofe, casi un ecocidio. Tiene grandes impactos económicos que va a afectar a familias, taxistas, industrias, poblaciones indígenas. ¿Cuál es la respuesta de parte del gobierno sobre eso? No tenemos marcos legales sobre eso”, subrayó.

Desde la Bancada Socialista, Jaime Quito fue aún más contundente al evaluar el desempeño del ministro frente a la crisis. El legislador no solo rechazó las explicaciones sino que planteó abiertamente que Alfaro debería dejar el cargo.

Quito cuestionó tanto la preparación técnica como la capacidad de liderazgo del funcionario para enfrentar una emergencia de esta envergadura. En su opinión, el problema va más allá de una interpelación y requiere una solución de fondo en la conducción del ministerio.

El congresista fue tajante al señalar que lo expuesto por el ministro no representa una solución real para el país.

“Parece que es un señor que no tiene el mínimo conocimiento y el mínimo liderazgo para poder establecer que las empresas privadas tienen que respetar al Estado. Esto ni siquiera valdría una interpelación, sino simplemente una salida del ministro porque no está capacitado para asumir las crisis”, afirmó.

Quito también señaló que las declaraciones del titular generan más incertidumbre que certezas entre la ciudadanía.

“Lo que está señalando va a generar bastante incertidumbre porque vemos una incapacidad tremenda y no plantear una real y verdadera solución alternativa. No hay planes de contingencia, no hay alternativas, es simplemente esperar a lo que venga”, puntualizó.