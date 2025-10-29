Mañana jueves 30 y el viernes 31 de octubre a las 09:se realizará en el Congreso de la República el Plenario Nacional del programa “Parlamento Mujer” 2025, un evento que reunirá a 130 parlamentarias representantes de las 26 regiones del país.

La actividad se realizará en el auditorio Alberto Andrade Carmona del edificio José Santos Atahualpa del Congreso de la República.

El programa “Parlamento Mujer” es impulsado por la Oficina de Participación Ciudadana del Congreso.

Dicha actividad tiene como objetivo fortalecer la participación política de las mujeres a través de actividades de formación y capacitación en temas legislativos, promoviendo una cultura de debate democrático y constructivo.

DETALLE

El día jueves 30 se instalará una Junta Preparatoria que tomará juramento a las participantes y se elegirá la Mesa Directiva.

Además, se conformarán cinco comisiones ordinarias encargadas de debatir proyectos de ley.

En tanto, el viernes 31 se realizará una sesión plenaria donde las parlamentarias sustentarán y votarán los dictámenes elaborados, simulando el procedimiento legislativo real.

El presidente encargado del Congreso, Fernando Rospigliosi, se encargará de la inauguración del evento. (Foto: Congreso)

DATO

En lo que va del año se realizaron 26 plenarios regionales -20 presenciales y seis virtuales- con la participación de 1703 mujeres a nivel nacional.

Las representantes que hoy llegan al Plenario Nacional fueron elegidas mediante un proceso democrático y transparente, en reconocimiento a su liderazgo, disciplina, trabajo en equipo y compromiso cívico.