La titular del Congreso, María del Carmen Alva, anunció que este jueves 11, durante la sesión del Pleno, se dará cuenta de la moción de orden del día número 1005 que propone interpelar al ministro de Defensa (Mindef), Walter Ayala, señalado por tratar de interferir en el proceso de ascensos de las Fuerzas Armadas.

“Se seguirá el procedimiento que corresponde, es decir, dar cuenta de esa moción (contra Walter Ayala)”, manifestó Alva Prieto en diálogo con la prensa, esta miércoles 10.

El último martes 9, alrededor de las 3:00 p.m., ingresó a trámite formal la moción de interpelación contra el ministro de Defensa, calificado como “responsable político” por el escándalo de los ascensos.

El documento, que cuenta con 20 firmas de parlamentarios de diferentes bancadas, consta de siete preguntas que buscan esclarecer las denuncias de los comandantes pasados al retiro del Ejército, José Vizcarra Álvarez, y la Fuerza Aérea del Perú (FAP), Jorge Chaparro Pinto.

Los exoficiales acusaron que recibieron requerimientos por parte del secretario de Palacio de Gobierno, Bruno Pacheco, el ministro Walter Ayala y el mandatario Pedro Castillo para ascender a una nómina, de los cuales se destaca los coroneles Ciro Bocanegra Loayza y Carlos Sánchez Cahuancama.

En ese sentido, María del Carmen Alva criticó que hasta el momento el ministro de Defensa no haya dejado el cargo, pese a que Vizcarra y Chaparro ratificaron su acusación ante la Comisión de Defensa, realizada el último martes 9.

“El ministro no debe estar ni un minuto más en el cargo (…) Esa espera desespera a cualquiera y lo único que genera es inestabilidad tanto en el gabinete como en el país”, puntualizó Alva.

Sin embargo, Walter Ayala remarcó que, si bien puso su cargo a disposición, tiene “la conciencia tranquila” y que no piensa renunciar.

“Uno, yo no me corro de nadie. Dos, tengo la conciencia tranquila. Tres, si no he hecho nada, ¿por qué voy a renunciar? [Pero puso su cargo a disposición] Sí, porque es mi sector y me siento responsable si dos excomandantes, cuando son invitados al retiro, entran en un campo político pero quien los escogió a ellos al final fui yo porque cuando entramos al Gobierno los comandantes generales fueron relevados y fueron estas dos personas los que ingresaron a trabajar”, dijo ante la prensa luego de presentarse ante la Comisión de Justicia este miércoles.

