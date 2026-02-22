El Congreso de la República iniciará este lunes 23 de febrero una nueva semana de representación, que se extenderá hasta el viernes 27, periodo en el que los parlamentarios deberán trasladarse a sus circunscripciones para mantener contacto directo con la ciudadanía, conforme al Reglamento del Legislativo.

Durante estos días, los 130 congresistas deberán permanecer en sus respectivas jurisdicciones o en cualquier punto del país, de manera individual o grupal, con el propósito de recoger demandas, inquietudes y necesidades de la población, así como fortalecer el vínculo con organizaciones sociales.

La convocatoria fue comunicada por el oficial mayor del Parlamento, Giovanni Forno Flórez, como parte de la agenda correspondiente a febrero de 2026.

Esta disposición se sustenta en el inciso f) del artículo 23 del Reglamento del Congreso, que establece la obligación de los legisladores de mantener comunicación directa con los ciudadanos.

En el caso de los representantes de peruanos en el extranjero, deberán cumplir siete días calendario continuos en su respectiva circunscripción.