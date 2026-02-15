La Comisión de Fiscalización del Congreso definirá este lunes si convoca a la ministra de la Mujer para que rinda cuentas por el caso del Centro de Acogida Residencial (CAR) “La Casa del Padre”. El debate surge tras los cuestionamientos al albergue fundado por la parlamentaria y pastora evangélica Milagros Jáuregui, integrante de Renovación Popular.

El centro de acogida es objeto de una investigación preliminar a cargo de la Fiscalía Provincial de Familia de La Molina-Cieneguilla. El caso se abrió luego de que adolescentes víctimas de abuso sexual, junto a sus bebés, participaran en un acto público cuyas imágenes fueron difundidas en redes sociales por la propia legisladora.

Ante estos hechos, la Comisión evaluará si procede invitar a la titular del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables para que explique la actuación de su sector. El grupo de trabajo es presidido por el congresista Elvis Vergara, de Acción Popular.

Uno de los puntos que se busca esclarecer es “la situación actual de la acreditación” del CAR “y si cumplía con las condiciones establecidas” por la normativa vigente para su funcionamiento. También se solicitará información sobre la supervisión del Estado respecto al albergue.

Asimismo, la ministra deberá informar si el MIMP “trasladó niñas y adolescentes” a dicho centro “y bajo qué criterios la Unidad de Protección Especial (UPE) de dicho ministerio les derivó al menos 150 adolescentes embarazadas o con hijos, en estos años”. En esa misma línea, se le pedirá “detallar si se destinaron recursos económicos y bajo qué políticas”.

Otro aspecto que deberá abordar es “el inicio de procedimientos de variación de las medidas de protección” aplicadas a las menores. Además, tendrá que informar “sobre supervisiones realizadas, detallando el tipo de observaciones que se encontraron”.

Finalmente, se espera que la ministra explique “sobre las acciones implementadas, luego de conocidos los hechos propalados por los medios de prensa”. Esto, en relación con la difusión de imágenes de menores por parte de la congresista Milagros Jáuregui De Aguayo, lo que habría ocurrido “en desmedro del interés superior del niño”.