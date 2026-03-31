Este martes, el fiscal de la Nación Tomás Aladino Gálvez Villegas, entregó al Congreso de la República un proyecto de ley para modificar los requisitos generales de acceso a la carrera fiscal. La iniciativa forma parte del Proyecto de Ley N.º 14340/2025-MP y se registró este martes 31 de marzo en la plataforma del Parlamento.

El documento busca ajustar el artículo 4 de la Ley N.º 30483 con el propósito de definir con mayor precisión las condiciones de ingreso a la carrera fiscal. La modificación pretende evitar permanencias que no cumplan exigencias formales para contribuir al fortalecimiento de los órganos del sistema de justicia, particularmente del Ministerio Público.

La Ley de la Carrera Fiscal regula aspectos como el ingreso, permanencia, ascenso y salida del cargo de los fiscales. Asimismo, establece los derechos y obligaciones básicos de la función así como el régimen disciplinario aplicable.

Lista de requisitos

El proyecto enumera condiciones claras para el acceso a la carrera fiscal si se aprueba en el Pleno del Congreso. Entre ellas se encuentran:

Ser peruano de nacimiento Tener el pleno ejercicio de la ciudadanía y los derechos civiles Presentar título de abogado expedido o revalidado según ley además de estar habilitado para el ejercicio profesional No haber sido condenado ni tener sentencia reservada por delito doloso ni encontrarse en el Registro de Deudores Judiciales Morosos No estar en quiebra culposa o fraudulenta ni ser deudor alimentario moroso No presentar discapacidad mental, física o sensorial acreditada que impida cumplir funciones No haber recibido destitución disciplinaria del Ministerio Público o Poder Judicial No haber sido despedido por falta grave de dependencias públicas, empresas estatales o sector privado No tener afiliación vigente a partidos políticos No incurrir en otras incompatibilidades legales vigentes Cumplir requisitos específicos por nivel establecidos en la ley

Nueva Ley Orgánica del Ministerio Público

Por otro lado, el titular del Ministerio Público presentó este martes el proyecto de nueva Ley Orgánica ante la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso. Esta iniciativa responde a la necesidad de actualizar la normativa actual que lleva más de 40 años vigente.

La ley orgánica existente se elaboró bajo la Constitución de 1979, el Código Penal de 1924 y el Código de Procedimientos Penales de 1941.

El fiscal de la nación, Tomás Aladino Gálvez Villegas, sustenta ante la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso de la República, el Proyecto de Ley n.° 14224/2025-MP, que propone el Proyecto de Ley Orgánica del Ministerio Público. pic.twitter.com/lJ00OZkE2I — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) March 31, 2026

Gálvez Villegas explicó la urgencia de aprobar estas reformas durante su exposición en la comisión. La actual limitación en la función fiscal obliga a los fiscales a basar sus pesquisas en criterio personal.

Esta situación impide al Ministerio Público establecer parámetros, instructivos, protocolos y lineamientos para las investigaciones. La institución busca mejorar la calidad del proceso investigativo mediante estas herramientas.

El proyecto de reforma surgió de un proceso participativo con fiscales de todos los niveles. También incluyó aportes de miembros de la sociedad civil, académicos y juristas reconocidos.

La Fiscalía de la Nación continúa impulsando iniciativas de reforma institucional. El objetivo es asegurar un ejercicio eficiente de la función fiscal al servicio de la población.