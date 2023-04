La Semana de Representación (SP) es una de las actividades más costosas que tiene el Congreso y, pese a ello, no muestra ser de gran ayuda para los propios votantes de los legisladores.

Por los cinco días de trabajo, el Parlamento invierte 780 mil soles para costear los gastos del legislador y los viáticos de dos trabajadores, cuando se desplazan por las regiones que representan.

Cada congresista recibe el monto de 2.800 soles por el concepto de SR, mientras que cada subordinado, 320 soles por el día de labor.

Todo el equipo completo hace en total 6.000 soles por esos cinco días de trabajo. Y todo se solventa -entre otros- en alquiler de vehículo, entrega de ayuda humanitaria, etc.

Si a ello lo multiplicamos por cada congresista, el resultado es sorprendente (780 mil). Pero si la operación es anual, las cifras son más escandalosas, pues se calcula un total de 9 millones 360 mil soles.

En resumen, el Congreso gasta esa cantidad al año en viáticos de dos trabajadores de confianza y por el pago que recibe cada legislador por el concepto de SR.

Si bien el trabajo debería servir para que los legisladores vean la problemática de sus regiones, muchos de ellos no cumplen con estas demandas.

Hay quienes utilizan esta semana para realizar viajes a otros destinos o simplemente promocionarse como políticos entregando dádivas o tratando de “ayudar” a los más necesitados.

La semana de "relajación" en el Congreso. (Infografía: Diario Correo)

CASOS

Las actividades que se realizan los congresistas en la semana de representación han sido cuestionadas en más de una oportunidad, esto debido a la falta de fiscalización y rigurosidad en los informes mensuales.

Sin embargo, hay quienes no tienen inconvenientes en mencionar “actividades” que a todas luces no parecen necesitar la presencia de los parlamentarios o que podrían no considerarse estrictamente como funciones de representación.

Para muestra hay varios botones. Por ejemplo, la congresista Isabel Cortez (Cambio Democrático) consignó en su informe de agosto de 2022 que acompañó a los integrantes de la Confederación de Trabajadores del Perú (CTP) en una marcha.

Ese mismo año, pero en febrero, Edgar Tello (Bloque Magisterial) consignó como una actividad una transmisión que hizo por redes sociales para responder preguntas de los docentes sobre un proyecto de ley que aprobó el Congreso acerca del pago del 100% de la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) al magisterio nacional.

Otro caso es el de Darwin Espinoza (Acción Popular) que participó de una ceremonia de apertura de año escolar este mes en la institución educativa Pedro Pablo Atusparia en Áncash.

En su informe, el legislador menciona: “Pude apreciar los rostros de alegría y emoción de los alumnos, a quienes le deseo un exitoso año escolar. Ellos son el futuro del país, así que hay que cuidar su presente”.

Tello consignó una transmisión que hizo respondiendo preguntas sobre un proyecto de ley aprobado. (Foto: Informe de Tello)

¿TURISMO?

Un hecho bastante curioso se consignó en el informe de la semana de representación del congresista Paul Gutiérrez (Bloque Magisterial).

El martes 21 de junio de 2022 el legislador participó en la ceremonia del Año Nuevo Andino 2022 en Apurímac.

La ceremonia ancestral se realizó en el complejo arqueológico de Sondor, en la provincia de Andahuaylas.

El parlamento explica -según su informe- que la actividad es parte de la cosmovisión andina que nos lleva al pasado glorioso de nuestro país” en donde los antepasados rendían un culto a la fuerza de la naturaleza y la salida del sol que era considerada como un dios”.

Mientras que su colega Kelly Portalatino (Perú Libre) observó un concurso de danzas tradicionales por el 65 aniversario de la Institución Educativa Apóstol Santiago-Cabana en la ciudad de Pallasca, región Áncash.

“El folklore en el arte de las danzas de la sierra de nuestro Áncash tiene como características principales el colorido de sus trajes típicos, alegría y cultos ancestrales”, se lee en el informe.

En ninguno de los casos antes mencionados, los parlamentarios explican qué beneficio ha tenido para las personas que los eligieron, su participación en una ceremonia o en la observación de un concurso.

Paul Gutiérrez participó en la ceremonia del Año Nuevo Andino 2022 en Apurímac. (Foto: Informe de representación de Gutiérrez)

EN CAMPAÑA

Por otro lado, hay congresistas como José Arriola (Acción Popular) que parecen estar en medio de una campaña electoral.

El legislador electo por Lima visita cada semana de representación a un comedor popular, lugar al que lleva víveres.

Cada evento queda inmortalizado con una fotografía de las madres de familia junto a sus menores hijos.

Sin embargo, lo que destaca es el fondo: Un banner con un parante en el que aparece una foto de Arriola, sus nombres completos y el logo del partido. El legislador parece llevar el banner a cada comedor popular al que acude.

Desde agosto del año pasado hasta la fecha, sus informes registran visitan a comedores populares a los que llevó donaciones de alimentos de primera necesidad.

En noviembre de 2022 visitó dos ollas comunes ubicadas en el distrito de Ate, en ambas, llevó juguetes para los niños por navidad.

En enero de este año entregó canastas de alimentos a los dirigentes del asentamiento humano Horacio Zeballos Gamez Sector I en Ate.

Mientras que en febrero entregó alimentos a una olla común y a un comedor popular.

Incluso, entregó cemento a personas que viven en la asociación Cristiana Los Olivos de Ate.