El congresista José Luna presentó un proyecto de ley que busca que los congresistas solo hagan su semana de representación en la región que los eligió y no tengan la posibilidad de acudir a otros sitios. Esto luego de conocerse denuncias de muchos legisladores que acuden a otras provincias con fines particulares y no de representación.

“De mantenerse en comunicación con los ciudadanos y las organizaciones sociales con el objeto de conocer sus preocupaciones, necesidades y procesarlas de acuerdo con las normas vigentes; dentro de la denominada semana de Representación se constituyen cinco días laborables continuos al mes en la circunscripción electoral de procedencia, individualmente o en grupo”, se indica en el cambio al artículo 23 del Reglamento del Congreso sobre las funciones de los parlamentarios.

Asimismo, para el caso de los congresistas elegidos por la circunscripción electoral de peruanos residentes en el extranjero, en el marco de la semana de representación, se plantea que se constituyan siete días calendarios continuos en su circunscripción electoral “cada 6 meses”, conforme lo disponga la Mesa Directiva, debiendo utilizar las tecnologías de la información y comunicaciones en otras oportunidades.

En los fundamento se recuerda que, en la gestión de María del Carmen Alva, se dio este cambio “bajo el fundamento de que los congresistas representan a la Nación y como tal no se les puede restringir el viajar a otra circunscripción diferente y, por un principio de igualdad, debe otorgarles el apoyo logístico”.

“Si bien esto le ha permitido conocer e involucrarse en problemáticas específicas en diversas partes del país, el costo de lo que ha dejado de hacer en su departamento de origen es más alto, pues las necesidades de atención y representación de ellas no son satisfechas o pasan desapercibidas. Con relación al Parlamento en su conjunto, se ha creado -indebidamente- la percepción de que la semana de representación es mal utilizada para actividades que no se ajustan a la labor propia de un parlamentario o que dicha actividad no justifica el despliegue en acciones administrativas y logísticas. La percepción por el descrédito para la institución ha sido mayor que el beneficio de dicho cambio”, se alega en la propuesta.

También se indica que el presupuesto total del Parlamento -para el año 2023- asciende a S/. 868,176,020, siendo un componente importante el que se destina a pasajes nacionales e internacionales, así como el apoyo logístico que se brinda para la semana de representación, por el monto de 43 millones de soles anuales, el mismo que se ha incrementado significativamente por la modificación del Reglamento.

“Consideramos que la ciudadanía no logra una adecuada identificación ni con los representantes de su región, ni con los que podrían ir de manera aleatoria o esporádica, siendo que se dificulta la atención de sus reclamos, las denuncias que formulan, el conocimiento “total” de la problemática y la rendición de cuentas que los ciudadanos merecen. En el caso de que un parlamentario no pueda acudir a su jurisdicción electoral -por cualquier motivo - esto no trae ningún tipo de consecuencia, simplemente, justificará o no la falta de realización de la misma”, se argumenta.

LO MÁS LEÍDO EN POLÍTICA

Congresista a presidente de México: “Refleja ignorancia al decir que Pedro Castillo no dio un golpe de Estado”

Parlamentarios de 14 países piden a la OEA condenar desestabilización del Perú “impulsada desde el exterior”

Proyecto de ley busca derogar facultad presidencial de otorgar indultos ¿cuáles son los argumentos?

María del Carmen Alva presenta proyecto de ley que permite la vacancia de congresistas ¿cuáles serán los motivos?

Legislador Germán Tacuri activa cámara y aparece en una piscina en sesión del Congreso

Exministro Willy Huerta contó todo lo que sucedió en el Despacho Presidencial el día del golpe de Estado de Pedro Castillo





VIDEO RECOMENDADO: