Hoy comenzó la semana de representación parlamentaria correspondiente al mes de agosto, la cual se extenderá hasta el viernes 29. Durante este período, los congresistas deberán trasladarse a sus respectivas circunscripciones electorales para establecer contacto directo con la ciudadanía.

De acuerdo con el inciso f del artículo 23 del Reglamento del Congreso, los parlamentarios están obligados a destinar cinco días laborables continuos cada mes para atender denuncias de la población, fiscalizar a las autoridades y mediar entre ciudadanos y entidades del Poder Ejecutivo. Asimismo, tienen el deber de informar regularmente sobre su labor parlamentaria.

El propósito central de la semana de representación es que los legisladores mantengan un canal permanente de comunicación con los ciudadanos y organizaciones sociales, con el fin de recoger sus preocupaciones, necesidades y propuestas, y procesarlas de acuerdo con el marco normativo vigente.

Representación en el extranjero

En el caso de los congresistas elegidos por la circunscripción electoral de los Peruanos Residentes en el Extranjero, el Reglamento establece que deberán consignar siete días calendario continuos en sus zonas de representación.

Fechas de la semana de representación en 2025

Según lo acordado por la Junta de Portavoces del Congreso, la programación de este mecanismo de trabajo parlamentario durante la presente legislatura se desarrollará en las siguientes fechas:

Agosto: del lunes 25 al viernes 29

Setiembre: del lunes 22 al viernes 26

del lunes 22 al viernes 26 Octubre: del lunes 27 al viernes 31

del lunes 27 al viernes 31 Noviembre: del lunes 10 al viernes 14

del lunes 10 al viernes 14 Diciembre: del lunes 1 al viernes 5

Con este cronograma, el Parlamento busca asegurar la presencia activa de los congresistas en sus regiones y circunscripciones, fortaleciendo el vínculo entre la ciudadanía y la labor legislativa.