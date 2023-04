En medio de constantes denuncias contra congresistas por el recorte de sueldos a sus trabajadores, la Mesa Directiva del Congreso aprobó entregar un generoso bono extraordinario para todos los que laboran en el Congreso de la República. Se trata del Acuerdo N° 130-2022-2023/MESA-CR que autoriza una bonificación de dos Unidades Impositivas Tributarias (UIT) a cada empleado, es decir, nueve mil novecientos soles.

En promedio, el Parlamento tiene 3600 trabajadores, por lo tanto, el Congreso malgastará recursos por 35 millones 640 mil soles.

La Mesa Directiva del Congreso tomó la decisión de otorgar un bono el jueves 27 de abril.

SUSTENTO

Según el acuerdo, la entrega del bono extraordinario se debe “al incremento del costo de vida, a las situaciones coyunturales, a la ampliación de la legislatura del presidente período anual de sesiones, a la proximidad de la celebración del Día del Trabajo y en razón de que los trabajadores del Congreso cumplen sus funciones con responsabilidad, eficiencias y más allá de la jornada laboral ordinaria”.

“La citada bonificación extraordinaria no tiene carácter remunerativo, compensatorio, ni pensionable y no está sujeta a cargas sociales. No constituye base de cálculo para la compensación por tiempo de servicios o cualquier otro tipo de bonificaciones o asignaciones”, se lee en el documento.

El bono será entregado a los empleados activos del Servicio Parlamentario y de la Organización Parlamentaria, con vínculo laboral vigente a la fecha, indistintamente del régimen laboral en el que se encuentren.

Al respecto, José Elice, exoficial mayor del Congreso, consideró que la decisión resulta contraproducente.

“Esto a vista del público, de la ciudadanía probablemente, es excesivo porque hay otros que la están pasando mal justamente por el alza del costo de vida”, declaró a Exitosa.