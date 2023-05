La titular de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso de la República, María del Carmen Alva, se dirigió energéticamente contra el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

“Se aprobó por mayoría en la Comisión de Relaciones Exteriores. Esperamos que esta semana se pueda aprobar esta moción en el Pleno del Parlamento”, señaló la legisladora de Acción Popular.

“Es una vergüenza este señor. (…) AMLO es un presidente cómico y particular. No lo quieren en su país y tiene bastantes problemas. Para llamar la atención nos está atacando a nosotros y nos ha cogido como objetivo. Es lamentable, ya que es un tema de él y no del pueblo mexicano”, añadió.

Precisó que la principal razón para declarar persona non grata a AMLO fue porque no quiere entregar la presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico. “Está violando un principio de derecho internacional”, sentenció.

AMLO

Luego que la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso aprobó, por mayoría, la moción de orden del día que rechaza las declaraciones del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, el mandatario no se quedó callado y arremetió nuevamente contra el Perú.

“Para mí es un timbre de orgullo que quienes actúan de esa manera y me declaren non grato”, señaló AMLO durante su habitual conferencia de prensa con medios de comunicación de su país.

