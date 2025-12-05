El Congreso de la República autorizó formalmente el primer viaje oficial del Presidente José Jeri programado para el viernes 12 de diciembre hacia Ecuador. A través de la Resolución Legislativa N° 32517 publicada en el diario “El Peruano” se detalla que el jefe de Estado se mantendrá a cargo del país a través de tecnologías digitales.

Como se recuerda, la autorización fue aprobada por mayoría el pasado 3 de diciembre, con 88 votos a favor, 13 en contra y dos abstenciones. En ese sentido, el Pleno aprobó la visita del mandatario al XVI Gabinete Binacional - Perú - Ecuador en donde se reunirá con su homólogo del país vecino, Daniel Noboa.

AGENDA

Según indica el oficio remitido al presidente del Parlamento, Fernando Rospigliosi, el mandatario ecuatoriano busca reunirse con Jerí Oré para discutir asuntos prioritarios relacionados a ambos países del periodo 2025-2026. Además, se dará prioridad al desarrollo y bienestar de las naciones a nivel nacional y en particular a las poblaciones de zonas limitadas.

Otro punto importante a tratar en dicha reunión será la lucha contra el crimen organizado transnacional y finalmente la gestión integrada de las cuencas hidrográficas transfronterizas.