El despacho congresal de José Jerí continúa activo en el Congreso pese a que el legislador asumió la Presidencia de la República el 10 de octubre de 2025, tras la vacancia de Dina Boluarte.

Según reveló el programa Beto a Saber que emite Willax, la oficina legislativa mantiene a siete trabajadores que cumplen funciones de manera regular en el edificio Roberto Ramírez del Villar, a pesar de que la principal labor del mandatario se desarrolla actualmente desde el Poder Ejecutivo.

El equipo está conformado por dos asesores, dos técnicos, un asistente, un auxiliar y un coordinador, cuya planilla representa un costo mensual aproximado de 48,158 soles.

De acuerdo al informe periodístico, entre octubre y diciembre de 2025, el gasto acumulado en remuneraciones asciende a 144,474 soles, y se proyecta que al cierre de enero de 2026 la cifra alcance los 192,000 soles, correspondientes a personal adscrito a un despacho cuya titularidad efectiva se trasladó al Ejecutivo.

En cuanto a la producción legislativa, los registros muestran una disminución significativa en la presentación de iniciativas.

El último proyecto de ley asociado al despacho de José Jerí data del 14 de octubre de 2025 y, según fuentes parlamentarias, habría sido elaborado antes de su juramentación como presidente.

Desde entonces, no se han registrado nuevas propuestas, mientras que el personal continúa asistiendo y percibiendo sus salarios conforme a la normativa vigente del Congreso, reveló que el periodista Beto Ortíz.