La Oficina de Participación Ciudadana del Congreso de la República anunció el inicio de inscripciones para los Cursos Virtuales Gratuitos de diciembre 2025.

Según indicó la oficina del Congreso, el ofrecimiento de cursos gratuitos reafirmar su compromiso con la educación cívia, la transparencia institucional y la construcción de una ciudadanía informada y activa.

Esta no es la primera vez en que el Congreso ofrece cursos para la ciudadanía.

El objetivo es brindar herramientas de conocimiento al servicio de todos los peruanos, sin distinción y con acceso completamente libre.

Los cursos disponibles son los siguientes:

✔️ Democracia: Principios y Procedimientos

✔️ Conociendo la Constitución Política del Perú

✔️ Congreso: Organización y Funciones

✔️ Participación Política y Partidos Políticos

✔️ Historia del Congreso

Las personas que ya dispongan de un usuario y contraseña pueden ingresar a la plataforma y matricularse en la sección “Cursos de diciembre 2025”.

Los nuevos usuarios pueden crear una nueva. Las inscripciones se realizrán en este enlace: cursos.congreso.gob.pe/cursos/login/index.php

DATO:

Para más información, la Oficina ha habilitado los teléfonos 937454218, 976664336, 311-7777 Anexo 3154, así como el correo admin_cursos@congreso.pe.