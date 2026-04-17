En medio de la incertidumbre por el panorama electoral, el Gabinete Ministerial que encabeza Luis Arroyo, acudió ayer por la mañana al Congreso en busca del voto de confianza.

Tras cuatro horas de exposición y debate, el Congreso decidió otorgarle el voto de confianza.

Fueron 72 votos a favor, 15 en contra y 17 abstenciones.

El premier Luis Arroyo llegó al Congreso un poco después de las 10 de la mañana. (Foto: Mario Zapata/GEC)

SUSTENTACIÓN

La sesión en el Hemiciclo inició a las 10:32 a.m. con la presentación del premier Arroyo.

Durante su exposición, aseguró que el Gobierno reafirma su compromiso con la defensa de la democracia y la institucionalidad del país.

“La Policía ejecutó el ´plan general de operaciones Elecciones 2026´ que incluye el desarrollo de labores antes, durante y después de la jornada electoral”, indicó.

Además, dijo que el Gobierno entregó oportunamente el presupuesto solicitado para los organismos electorales a fin de garantizar el proceso de Elecciones Generales y de las Elecciones Regionales y Municipales.

El premier Luis Arroyo acudió al Congreso acompañado de su Gabinete Ministerial. (Foto: GEC)

DEBATE

En medio de las intervenciones, la mayoría de los congresistas recordaba los principales problemas de sus regiones y hacían pedidos.

José Arriola (Podemos) consideró que sería “mezquino” no darle el voto de confianza al Gabinete Arroyo, porque solo quedan tres meses de gestión, mientras que Edwin Martínez (Acción Popular) le pidió al Gobierno enfocarse en recuperar el orden.

Bancadas como Podemos, Alianza para el Progreso (APP), Perú Libre, Acción Popular, Somos Perú y Avanza País, votaron a favor de la confianza.

Legisladores como Alejandro Muñante y Jorge Zeballos de Renovación Popular, Víctor Cutipa (Juntos por el Perú), Jaime Quito (Bancada Socialista), así como Sigrid Bazán, Susel Paredes y Ruth Luque del Bloque Democrático votaron en contra.

Los votos en abstención llegaron desde la bancada de Fuerza Popular.