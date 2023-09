Este miércoles 13 de setiembre, el pleno del Congreso interpelará, desde las 4 de la tarde, al ministro de Defensa, Jorge Chávez Cresta, tras el asesinato de cuatro miembros del Ejército a manos de terroristas en Putis, Ayacucho, el 4 de setiembre.

En ese sentido, la congresista Patricia Chirinos (Avanza País) señaló que el titular del Mindef está buscando evitar su censura por parte del Pleno.

“El pánico y la desesperación se apoderan del Ministro de Defensa, Chávez Cresta, que ya no sabe qué ofrecer a algunos congresistas para evitar su censura. Su ambición por mantenerse en el cargo no tiene límites”, señaló Chirinos en Twitter.

“El aún Ministro de Defensa debería enfocarse y dedicar sus esfuerzos en responder de manera convincente las preguntas del pliego interpelatorio en vez de estar enviando a sus “asesores” para hacer lobby tratando de evitar su censura”, agregó la legisladora.

Chirinos aseveró que Chávez Cresta ha demostrado “ineficiencia” en el cargo y, además, intenta “tapar su falta de liderazgo como titular del sector Defensa”.

“Ha desplegado una especie de ejercito en su defensa, no solo llama él, también sus coordinadores parlamentarios, amigos, familiares llamando a congresistas pidiendo que no lo censuren”, sentenció Chirinos.

