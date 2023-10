El legislador Edward Málaga-Trillo (No Agrupado) consideró que es necesario plantear un cambio total en la Mesa Directiva del Legislativo. Esto por los serios cuestionamientos y escándalos que giran en torno a los integrantes como Alejandro Soto, Waldemar Cerrón y Rosselli Amuruz.

“Con la partida de Hernando Guerra García, el Congreso queda en manos de tres congresistas altamente cuestionados. Por diferentes motivos, todo lo cual a mí me hace pensar que la mesa no es sostenible, no le aporta ni le suma a un Congreso que necesita que se le sume porque ya está suficientemente desacreditado”, señaló Málaga a RPP.

El parlamentario consideró que la Mesa Directiva ha perdido respeto por parte de la ciudadanía y el mundo político.

“Se está hablando mucho de la colega Amuruz, pero creo que va más allá. Yo creo que vamos por plantear el recambio de la Mesa Directiva completa. Esto trasciende a las personas. Era importante presentar como candidatos a la Mesa Directiva a los mejores cuadros y esto no era un concurso de popularidad, pero no hicieron caso”, indicó.

Ética investigará a Amuruz

Diego Bazán, presidente de la Comisión de Ética, anunció que su grupo de trabajo investigará de oficio a la congresista Rosselli Amuruz. Esto tras revelarse presuntos viajes en semanas de representación que hizo la legisladora, acompañada por Paul García, exparlamentario.

“La Comisión de Ética investigará de oficio a Congresista Amuruz, para ello ya hemos solicitado información sobre sus viajes realizados en semana de representación”, informó en redes sociales.