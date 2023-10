La guerra desatada contra Israel por Hamás, organización palestina considerada terrorista, se ha tomado la vida de dos jóvenes peruanos de ascendencia judía.

Y puesto en la condición de “desaparecidos” (posiblemente secuestrados) a otros tres peruanos, entre ellos dos turistas y una residente de origen judío, tal como ha confirmado la Cancillería y la embajada peruana en Tel Aviv.

Un problema aparte para la Cancillería son los turistas peruanos varados en Israel. El embajador Manuel Cacho-Souza informó que son 74 hasta el momento, y rechazó una versión que afirma que serían unos 250.





MÉDICO.

El primero de los fallecidos es el médico Daniel Levi Ludmir, residente en Israel con su esposa y dos pequeños hijos.

Se desempeñaba como médico en un kibutz de Beeri, un albergue judío, cercano a la frontera con Gaza. Desde el 2020 formaba parte del personal del Centro Médico Soroka, uno de los principales en Israel.

El sábado 7 de octubre, informado de la oleada de ataques de Hamas contra civiles fue a prestar ayuda como médico. Desde entonces nada se supo de él hasta ayer.

La Asociación Judía del Perú, de la que fue miembro, afirma en un mensaje que no murió empuñando un arma ni fue víctima de un misil accidental que Hamas sigue lanzado contra civiles: “Daniel fue asesinado cobardemente en la clínica del kibutz

Beeri, donde decidió quedarse para atender a los heridos del brutal ataque”.

En Lima, Levi Ludmir trabajó en la clínica San Pablo. Más tarde emigró a la ciudad de Guayaquil, Ecuador y trabajó en una clínica.

El embajador de Perú en Israel, Cacho -Souza , refirió que la esposa e hijos del médico peruano-isaraelí se encuentran a salvo en Tel Aviv.

El comando terrorista que incursionó en Israel tomó ese día unos 200 rehenes.





SOLDADO.





El segundo compatriota fallecido es Brando David Flores García, de 21 años, soldado del ejército israelí.

Su hermana Mireya Flores relató en América Noticias que el joven cumplía su servicio en un cuartel mil itar cerca de la frontera con Gaza. Tenía planes de regresar a casa al día siguiente. Sin embargo, cuando sonaron las alarmas buscó refugio en un búnker con sus compañeros de servicio.

“A las 11:30 de la mañana [del sábado] nos llama para decirnos que nos pongamos a buen recaudo en los búnkeres. (...|||) Puede ser que él no haya llegado a su base porque estaba listo para que duerma, no estaba armado, de repente en ese momento los agarraron. Él no era reservista, era soldado, estaba en servicio”, dijo Mireya.

El joven soldado radicaba con su familia en la ciudad de Ramla desde el 2017. Su servicio militar debía concluir este año y estaba considerando dos opciones: sumarse de por vida al ejército o estudiar en la universidad. Había nacido en Pucallpa, Ucayali, Perú.

El colegio privado Sollertia, de Pucallpa, donde estudió la secundaria, dijo en un mensaje que siempre recordará su carisma: “gran alumno y excelente deportista”.





DESAPARECIDOS.





Hasta la fecha se desconoce la suerte de la peruana-judía Margit Schneider de Zimerman, residente en Israel; y de los turistas peruanos Gian Carlo Sala Quispe y Rufina Pereyra.

Sala Quispe hacía turismo con un grupo de amigos.

El embajador en Israel , consternado, dijo: “no nos han notificado hasta ahora nada de estas tres personas”.

De otro lado, Cacho-Souza refiere que en Israel residen 4 mil peruanos.

Precisó que las aerolíneas han suspendido sus vuelos y que la evacuación de unos 74 turistas peruanos aún está por definirse.

En Lima, la presidenta Dina Boluarte aseguró se están haciendo los esfuerzos para socorrer a los peruanos residente en Israel, incluyendo la posibilidad de traerlos a territorio nacional.

“El Gobierno del Perú, a través de nuestra Embajada en Israel, continuará trabajando para asistir a la comunidad peruana en ese país, así como en la búsqueda de los connacionales desaparecidos”, dijo la Cancillería.